Merkez Bankası bugün saat 14:00'te faiz kararını açıklayacak. Piyasa faizlerin sabit tutulmasını beklerken, bu beklenti döviz kurlarını aşağı doğru hareket ettiriyor. İşte piyasada son durum...

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yönetimde yaşanan Başkan değişimi ve üst düzey bazı atamaların ardından kritik bir toplantıya hazırlanıyor. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu bugün saat 14:00'te yeni faiz kararını açıklayacak. MB'nin faizleri sabit tutacağı beklentisi ağır basarken, döviz kurlarında da hafif düşüş devam ediyor.

Saat 09:30 itibariyle piyasalarda son durum: Merkez Bankası'nın bugün faizi sabit tutacağı beklentisiyle döviz kurlarında aşağı doğru seyir devam ediyor. Dolar 8:05 seiyelerine kadar gerilerken, Euro ise 9.65 seviyesine geriledi. Gram altın 452 liradan, çeyrek altın 723 liradan alınıyor.

Bloomberg anketi ne diyor?: Piyasa, başkan değişikliği sonrasında ilk Para Politikası Kurulu toplantısında politika faizinin sabit kalacağını öngördü. Bloomberg HT'nin 26 kurumun katılımıyla gerçekleştirdiği faiz anketinde medyan beklenti politika faizinin yüzde 19 seviyesinde sabit tutulacağı yönünde oldu. Ankette sadece bir kurum 100 baz puanlık artış öngörürken 25 kurumun beklentisi ise TCMB'nin bu toplantıyı pas geçeceği şeklinde kaydedildi.

Yıl sonu için faiz beklentisi 2 puan arttı: Ankette yıl sonuna ilişkin faiz beklentisinin ise 2 puan arttığı izlendi. Bloomberg HT'nin bir önceki anketinde piyasanın beklentisi yüzde 14 olurken, son ankette bu beklenti yüzde 16'ya çıktı. Yıl sonuna ilişkin en yüksek beklentiye sahip kurum politika faizini yüzde 18 seviyesinde öngörürken, en düşük beklentiyi paylaşan kuruma göre yıl sonunda politika faizi yüzde 14 olarak gerçekleşecek.