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THY, 1 Haziran'a kadar Rusya'ya tüm seferlerin durdurulduğunu duyurdu

Türk Hava Yolları (THY), 1 Haziran'a kadar Rusya çıkışlı ve varışlı tüm seferlerin durdurulduğunu, bu dönemde Türkiye ile Rusya arasında karşılıklı haftada iki sefer yapılacağını bildirdi.

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THY'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, söz konusu kararın resmi makamlarca alındığı belirtildi. Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"15 Nisan ile 1 Haziran 2021 tarihleri arasında Rusya Federasyonu çıkışlı ve varışlı tüm seferler durdurulmuştur. Bu süre boyunca Türkiye ile Rusya Federasyonu arasında, karşılıklı olarak haftada iki sefer icra edilecek olup uçuşlarınız hakkında güncel bilgiler için sitemizi ziyaret edebilirsiniz. Bilet değişikliği ve diğer talepleriniz için işlemlerinizi, 0850 333 0 849 numaralı çağrı merkezimizden, satış ofislerimizden veya biletinizi satın aldığınız acenteye başvurarak gerçekleştirebilirsiniz."

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