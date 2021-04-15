Galatasaray'da Mustafa Cengiz'in "Haysiyet ve şereflerini hatırlamaları gerekir" diyerek ağır şekilde eleştirdiği futbolcuların antrenmanı boykot edeceği gündeme gelmişti. Abdurrahim Albayrak tesislerde futbolcularla fotoğraf çektirirken, Fatih Terim'le ilgili ise şok bir iddia gündeme geldi.

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Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in "Futbolcuların haysiyet ve şereflerini hatırlamaları gerekir" sözlerinin soğuk rüzgârlar estirdiği Florya Metin Oktay Tesisleri'nde dün yine hareketli saatler yaşandı. Futbolcuların idmanı boykot edeceği iddialarının ardından İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak dün tesislere giderek futbolcularla fotoğraf çektirdi. Albayrak bu fotoğrafı Instagram ve Twitter hesaplarından paylaştı.

Fotoğraf karesinde yok

Camianın önde gelen isimleriyle görüşen Abdurrahim Albayrak'ın adı başkan adaylığı için de geçmeye başladı. Perde arkasında yaşanan bu gelişmelerden Cengiz'in de çok rahatsız olduğu öğrenildi. Öte yandan fotoğrafta teknik direktör Fatih Terim'in olmaması dikkat çekti.

Terim tavır aldı

Belhanda'nın ayrılışında takımı toplayıp fotoğraf çektiren tecrübeli teknik adamın dünkü karede yer almaması ise sosyal medyada yeni bir tartışmaya konu oldu. Fatih Terim'in, Albayrak'a karşı tavır aldığı iddiaları da dillendirildi.