Gökhan Gökoğuz kimdir kaç yaşında eşi Melis Ülken kimdir?

Athena Gökhan lakabıyla tanınan sevilen şarkıcı Gökhan Özoğuz'un twiti günün konusu oldu. Twitter hesabından. tavan yapan vakalardan Ben neden sorumluyum ya diyen Gökhan Özoğuz'a cevap Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan geldi. Peki Gökhan Özoğuz kimdir, kaç yaşında eşi Melis Ülken ve çocukları kimdir?

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Athena Gökhan lakabıyla tanınan şarkıcı Gökhan Özoğuz son günlerde sosyal medya paylaşımları ve twitter'da yazdıkları ile gündem oluyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Athena grubunun solisti şarkıcı Gökhan Özoğuz'un "Tavan yapan vakalardan ben neden sorumluyum ya? 1 senedir kendimle konuşmaktan şizofren oldum, kongreye falan da yok. Sayın Fahrettin Koca aşıları etrafa saçmadan bir de bizi mi aşılasanız acaba, belki biter virüs. Boş boş kapanacağımıza onu mu denesek?" yorumuna cevap verdi.

Bakan Koca açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Gökhan Bey kardeşim, sorumluluk suçlamak manasına gelmez. Artan vaka sayısında suçumuz yok sorumluluğumuz var. 84 milyon beraber artırmadık vaka sayılarını ama birlikte mücadele etme sorumluluğumuz var. Destek olacağınızdan şüphem yok."

Gökhan Özoğuz kimdir: 1976 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Gökhan, aslen Gaziantepli bir ailenin çocuğu. Babası Ahmet Özoğuz, ikiz kardeşi ise Athena grubunun gitaristi Hakan Özoğuz'dur.

15 yaşında gitar çalmaya başlayan sanatçı, ikiz kardeşiyle beraber müziğe merak saldı. Pentagram'ın o dömnemki gitaristi Ümit Yılbar'dan gitar dersleri aldılar. 1987 yılında kurdukları Athena grubunda beraber yer alan Gökhan ve Hakan Özoğuz kardeşler, farklı ve aykırı tarzlarıyla dikkatleri üzerlerine çekti ve Gökhan Özoğuz kimdir her zaman merak edildi.

İlk patlamaları 2001 yılında Avrupa Basketbol Şampiyonası için besteledikler '12 Dev Adam' şarkısıyla oldu.

2004 yılında Türkiye adına Eurovision'a katılana kadar 1 tanesi İngilizce olmak üzere 5 albüm çıkardılar. Türkiye'yi temsil etmek için 2004 yılında Eurovision'a katılan grup, For Real şarkısıyla 4'üncü oldu ve bir önceki sene Eurovision'u kazanan Sertap Erener'den sonra Eurovision başarımızı sürdürdü.

Gökhan Özoğuz ve Hakan Özoğuz, 2007 yılında babaları Ahmet Özoğuz'u kaybedince hayatları bambaşka bir hal aldı. Radikal kararlar alan aykırı kardeşlerden Hakan askere, Gökhan ise kardeşler aynı anda askere gidemediği için Londra'ya müzik eğitimi almaya gitti. Askerliğini bitiren Hakan'ın da Londra'ya gitmesiyle beraber Özoğuz kardeşler Londra'da buluştu.

4 yıllık müzik eğitimi aldıktan sonra 2012 yılında tamamen Türkiye'ye yerleştiler. Gökhan Özoğuz, o yıl eşi Melis Ülken'le evlendi. 2 kızı, 1 oğlu olan Gökhan, ilk defa Athena'dan bağımsız olarak O Ses Türkiye programıyla ekranlarda görünmeye başladı. Kardeşi Hakan Özoğuz'un da bir dönem Gökhan'la beraber programda jüri üyeliği yaptığı görüldü.