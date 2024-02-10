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Kuyuya düşen kuzuyu itfaiye kurtardı

Kuyuya düşen kuzuyu itfaiye kurtardı

Bursa’da kuyuya düşen kuzuyu itfaiye ekipleri kurtardı. Mahsur kaldığı yerden çıkarılan kuzu annesinin yanına bırakıldı.

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Bursa’nın Nilüfer ilçesi Görükle Mahallesi’nde ahırdan çıkan bir kuzu su kuyusuna düştü. Kuzunun kuyuya düştüğü gören sahibi çabalasa da mahsur kalan hayvanı bir türlü kurtaramayınca, durumu 112 ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen Bursa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, kuyuda kalan kuzuyu merdiven yardımıyla aşağı inip kurtardı. Mahsur kaldığı yerden çıkarılan kuzu annesinin yanına bırakılırken, hayvanı kurtarılan adam, ekiplere teşekkür etti.

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