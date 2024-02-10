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Pendik’te 3 katlı binanın çatısı alev alev yandı

Pendik’te 3 katlı binanın çatısı alev alev yandı

Pendik'te 3 katlı binanın çatısında çıkan yangın yanındaki 4 katlı binaya sıçradı.

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Yangın saat 03:00 sıralarında Esenyalı Mahallesi Mimoza Sokak’ta 3 katlı binanın çatısında çıktı. Alevlerin artmasıyla yangın, bitişiğindeki 4 katlı binanın çatısına sıçradı. Haber verilmesi üzerine olay yerine emniyet, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Emniyet güçleri güvenlik önlemi alarak sokağı giriş ve çıkışlara kapattı. İtfaiye ekipleri yangını söndürmek için geniş çaplı çalışma başlattı. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kontrol altına alınan yangın nedeniyle 2 binada da maddi hasar oluştu.
Öte yandan olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

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