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Ağır yaraladığı arkadaşını hastaneye bırakıp kaçtı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Ağır yaraladığı arkadaşını hastaneye bırakıp kaçtı

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde iki arkadaş arasında “kız“ meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı.

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Olay, saat 20.30 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Cemal Gürsel Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Derya Sokak'ta karşılaşan M.E. ile E.E. (23) isimli iki arkadaş arasında “kız” meselesi yüzünden tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayda M.E., E.E.’ye silahla ateş açtı. Açılan ateş sonucu boğaz kısmına kurşun isabet eden genç ağır yaralandı. E.E.’nin kanlar içerisinde yere yığıldığını gören M.E., genci araçla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne bırakarak kayıplara karıştı.

Hastanede tedavi altına alınan E.E.’nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.

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