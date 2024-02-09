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Borsa rekorla kapandı! 9 bin puan seviyesi aşıldı

Borsa rekorla kapandı! 9 bin puan seviyesi aşıldı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 1,07 değer kazancıyla günü rekor seviye olan 9.045,97 puandan tamamladı. BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 96,18 puan artarken, toplam işlem hacmi 120,2 milyar lira oldu.

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Yatırımcı sayısı artan ve ilgi ile takip edilen Borsa'da geçen hafta, rekorlar üst üste geldi. Borsa İstanbul'da kritik eşik aşıldı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 96,18 puan artarak 9.045,97 puandan kapandı. BIST 100 endeksi, güne 43,33 puan ve yüzde 0,48 artışla 8.993,12 puandan başladı.

9 bin seviyesi aşıldı

Gün içinde en düşük 8.943,49, en yüksek 9.045,97 puan ile rekor seviyeyi gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,07 artışla 9.045,97 puandan tamamladı.

Toplam işlem hacmi 120,2 milyar lira oldu

BIST 100 endeksinde toplam işlem hacmi 120,2 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 0,54, holding endeksi yüzde 0,90 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 3,08 ile madencilik, en çok gerileyen ise yüzde 0,78 ile sigorta oldu.

"Risk iştahı güçlü seyrediyor"

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD'de açıklanan verilerin ülke ekonomisinde güçlü duruşa işaret etmesinin "yumuşak iniş" senaryolarını desteklemesi ve dünya genelinde şirket karlılıklarının beklentileri aşmaya devam etmesiyle risk iştahının güçlü seyrettiğini söyledi.

Direnç ve destek noktaları

Haftaya yurt içinde ödemeler dengesi, iş gücü istatistikleri, piyasa katılımcıları anketi, konut satışları, yurt dışında ise ABD'de enflasyon, Avro Bölgesinde, İngiltere'de ve Japonya'da büyüme, ABD'de İngiltere'de ve Avro Bölgesinde sanayi üretimi başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini dile getiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.140 puanın direnç, 8.900 ve 8.800 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

Ekonomistler, cari işlemler hesabının Aralık 2023'te 3 milyar 83 milyon dolar açık verdiğini tahmin ediyor.

Ekonomistler, cari işlemler açığının 2023'te 46 milyar 98 milyon dolar, 2024 yılında ise 35 milyar 250 milyon dolar olarak gerçekleşmesini bekliyor.

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