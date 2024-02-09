Juventus'un yeni Kenan Yıldız planı!

İtalyan devi Juventus, milli futbolcu Kenan Yıldız'ın sözleşmesini uzatmak istiyor. Zebraların kulüp efsanesi Del Piero ile özdeşleşen 10 numaralı formayı da genç yıldıza giydirmek istediği konuşuluyor.

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İtalya Serie A'da lider Inter'in arkasında ikinci sırada yer alan Juventus, iç transferde hareketli zamanlar geçiriyor.

Zebralar, sezon başında sözleşmesini 2027 yılına dek uzattığı milli futbolcu Kenan Yıldız için yeni bir hamlede bulunmaya hazırlanıyor.

KENAN YILDIZ'A YENİ SÖZLEŞME

La Gazzetta dello Sport'un haberine göre; Juventus, Kenan Yıldız ile 2029 yılına kadar sürecek yeni bir sözleşme imzalamayı planlıyor.

Haberde, Torino ekibinin 18 yaşındaki yıldız oyuncuya kısa süre içerisinde iyileştirilmiş yeni teklifini sunacağı belirtildi.

10 NUMARA ONUN OLABİLİR

Ayrıca haberde, Kenan Yıldız'a kulüp efsanelerinden Del Piero ile özdeşleşen 10 numaralı formanın verilmesinin planlandığı da dile getirildi.

Bu sezon Juventus ile 15 resmi maça çıkan genç yıldız, 3 gollük performans sergiledi.