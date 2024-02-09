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Joe Biden şimdi de Sisi'yi Meksika Devlet Başkanı yaptı!

Joe Biden şimdi de Sisi'yi Meksika Devlet Başkanı yaptı!

ABD Başkanı Joe Biden, akıl sağlığını sorgulayan bir raporun ardından basına kendini savunurken, milyonlarca televizyon izleyicisinin önünde canlı yayında bir gaf daha yaptı.

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Biden, "Meksika Devlet Başkanı Sisi'nin Gazze'ye insani yardımın geçmesine izin vermek için geçidi açmak istemediğini" söyledi.

Biden Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah Sisi ile Meksika Cumhurbaşkanını karıştırdı. Oysa Biden, birkaç dakika öncesinde hafıza sorunu olmadığını söylüyor ve "Yani, ben yaşlı bir adamım ve ne yaptığımı biliyorum. Hafıza problemim yok" diye ısrar ediyordu.

Biden, hafta başında da, 2021'de İngiltere'de yapılan G7 zirvesini hatırlatarak, 1981-1995 yılları arasında Fransa Cumhurbaşkanlığı yapan ve 1996'da ölen François Mitterrand'ı mevcut Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile karıştırdı.

Biden, yine bu hafta, bir kampanya etkinliğinde, 2017'de ölen eski Almanya Şansölyesi Helmut Kohl ile 2021'de yaptığı bir konuşmadan bahsetti.

Anketlere göre, Joe Biden'ın yaşı, alışılmış gafları ve hazırlıksız açıklamaları ile seçmenler için büyük bir endişe kaynağı teşkil ediyor.

Kamuoyu yoklamaları, 77 yaşında olan ve Kasım ayındaki seçimlerde Başkan adayı olan Donald Trump için bu durumun az çok geçerli olduğunu gösteriyor. 

Eski Cumhuriyetçi Başkanın da kafa karışıklığı yaşadığı anlar var. Trump, geçen ay yaptığı bir konuşmada Cumhuriyetçi Parti adaylığında rakibi olan Nikki Haley'i Temsilciler Meclisi’nin eski Başkanı Demokrat Nancy Pelosi ile karıştırdı.

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