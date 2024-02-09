BIST 9.001
DOLAR 30,68
EURO 33,10
ALTIN 2.001,76
HABER /  DÜNYA

Meta, İran dini lideri Hamaney’in sosyal medya hesaplarını kapattı!

Meta, İran dini lideri Hamaney’in sosyal medya hesaplarını kapattı!

Sosyal medya devi Meta, İran'ın dini lideri Ayetullah Hamaney'in sosyal medya hesaplarını içerik politikasını ihlal ettiği gerekçesiyle ihlal edildiğini öne sürerek kapattı.

Abone ol

Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın sahibi Meta, İran'ın dini lideri Hamaney'in Ayetullah Hamaney’in Facebook ve Instagram hesaplarını kapattı. Yapılan açıklamada, Hamaney’in “tehlikeli örgütler ve kişiler” politikasını defalarca ihlal ettiği belirtildi. Yasağa dair detay verilmedi.

Öte yandan, Meta, Ekim ayında Meta İsrail-Filistin savaşı sırasında şiddet içerikli paylaşımlara ilişkin politikalarının daha sıkı uygulanacağını açıklamıştı. Hamaney, 7 Ekim olaylarında Hamas’a destek paylaşımında bulunmuştu.

Hamaney’in eskiden Twitter olarak bilinen X sosyal medya platformundaki hesabı ise aktif.

ÖNCEKİ HABERLER
Mağdur sayısı 3 bin 100'e çıktı! Sedat Ocakçı'dan 5 milyar 123 milyon TL'lik itiraf!
Mağdur sayısı 3 bin 100'e çıktı! Sedat Ocakçı'dan 5 milyar 123 milyon TL'lik itiraf!
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
Bandırmaspor- Göztepe maçını İlker Yasin Avcı yönetecek
Bandırmaspor- Göztepe maçını İlker Yasin Avcı yönetecek
Denizbank Şube Müdürü Seçil Erzan'ın tutukluk halinin devamına karar verildi
Denizbank Şube Müdürü Seçil Erzan'ın tutukluk halinin devamına karar verildi
Güney Afrikalı Bakan, İsrail istihbaratının kendisini tehdit ettiğini söyledi!
Güney Afrikalı Bakan, İsrail istihbaratının kendisini tehdit ettiğini söyledi!
İsrail'i eleştirdi Paris Olimpiyat Büyükelçiliği görevinden menedildi
İsrail'i eleştirdi Paris Olimpiyat Büyükelçiliği görevinden menedildi
Gaziantep FK, İstanbulspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
Gaziantep FK, İstanbulspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
Eğlence mekanlarına denetim gerçekleştirildi
Eğlence mekanlarına denetim gerçekleştirildi
Bursaspor, Beyoğlu Yeni Çarşı maçı hazırlıklarını tamamladı
Bursaspor, Beyoğlu Yeni Çarşı maçı hazırlıklarını tamamladı
Elon Musk telefon hattını kapatıyor: İletişim kurmak isteyen X'e gelsin
Elon Musk telefon hattını kapatıyor: İletişim kurmak isteyen X'e gelsin
Hakan Fidan: Sorunu çıkan çıkaran aktörden tekrar çözüm üretmesini bekliyoruz
Hakan Fidan: Sorunu çıkan çıkaran aktörden tekrar çözüm üretmesini bekliyoruz
Güvenlik korucuları donmak üzere olan yavru köpekleri kurtardı
Güvenlik korucuları donmak üzere olan yavru köpekleri kurtardı