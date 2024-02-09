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Bursaspor, Beyoğlu Yeni Çarşı maçı hazırlıklarını tamamladı

Bursaspor, Beyoğlu Yeni Çarşı maçı hazırlıklarını tamamladı

Beyoğlu Yeni Çarşı maçı hazırlıklarını tamamlayan Bursaspor, Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri’nde kampa girdi.

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Bursaspor, TFF 2. Lig’in 25. haftasında yarın ağırlayacağı Beyoğlu Yeni Çarşı Spor maçı hazırlıklarını öğle saatlerinde Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamladı. Teknik Direktör Ümit Şengül gözetiminde gerçekleştirilen idman, ısınma koşularıyla başladı. İkinci bölümde pas oyunları oynayan futbolcular, antrenmanı taktik çalışmalar yaparak tamamladı. Hazırlıklarını tamamlayan yeşil-beyazlılar, tesislerde kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.

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