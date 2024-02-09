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İlk Türk astronot Alper Gezeravcı dünyaya döndü! Canlı yayında izleyebilirsiniz...

İlk Türk astronot Alper Gezeravcı, Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki misyonunu tamamladı ve Dünya'ya saat 16:23 itibarıyla dönüş yaptı.

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Türkiye'nin ilk uzay misyonunu başarıyla tamamlayan astronot Alper Gezeravcı Dünya'ya dönüş yaptı. Alper Gezeravcı ile birlikte 3 uluslararası astronotu daha taşıyan Dragon kapsül Florida'nın doğu kıyılarında yer alan Daytona Beach ya da Cape Canaveral açıklarına iniş yaptı. 

Bölgedeki hava durumunu anlık olarak takip eden NASA ve SpaceX yetkilileri, alternatif olarak 5 potansiyel iniş bölgesi daha belirlemişti. Alper Gezeravcı, 48 saat önce Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan ayrılmıştı.

Paraşüt açarak iniş yaptı

Dragon kapsülü, Türkiye saati ile 16.23 sıralarında paraşüt açarak Florida açıklarına iniş yaptı.  Kapsülün içinde yer alan Gezeravcı ve 3 uluslararası astronot, kıyıda bekleyen gemi aracılığıyla kapsülden çıkarılarak karaya taşınacak.

Gezeravcı'yı karşılayanlar arasında Türk heyeti de olacak. Yaklaşık 1 hafta boyunca sağlık kontrollerinin sürmesi beklenen Gezeravcı, ardından Cumhurbaşkanlığına ait uçakla Türkiye'ye dönecek.
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