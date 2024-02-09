Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklamalar... AK Parti'nin Antalya ilçe belediye başkan adayları belli oldu

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Antalya İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'nda adayları tek tek tanıttı. İşte AK Parti'nin Antalya adayları...

Abone ol

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya Expo Fuar Alanı'nda AK Parti Antalya İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. Erdoğan, AK Parti'nin Antalya ilçe belediye başkan adaylarını tanıtıyor. İşte AK Parti'nin Antalya adayları...

Akseki: İbrahim Özkan

Aksu: Durmuş Kaan Şahin

Alanya: Adem Murat Yücel (MHP)

Demre: İbrahim Oğuz (MHP)

Döşemealtı: Bekir Kıvrım

Elmalı: Durmuş Ali Gökçe

Finike: Durmuş Şimşek

Gazipaşa: Mustafa Aksoy (MHP)

Gündoğmuş: Ali Gülen

İbradı: Hatice Sekmen

Kaş: Mutlu Ulutaş

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

- Buradan sizlerin vasıtasıyla tüm Antalyalılara saygılarımı, sevgilerimi gönderiyorum. Akdeniz'in incisi, ülkemizin turizm başkenti, tarımın, sanayinin, diplomasinin lokomotifi Antalya'da sizlerle birlikte olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Ahde vefanız, aşkınız için her birinize teşekkür ediyorum. Rabbim aramızdaki bu dayanışmayı daim eylesin diyorum. Antalya'yı özlemişiz.

- Bundan 30 yıl önce mahalli idarelerde ilk kez göreve geldiğimizde önümüze çıkan engellere, zorluklara ve maruz kaldığımız haksızlıklara rağmen şehirlerimize hizmet için aşkla çalıştık. Millete hizmet yolunda bahane aramadık. Bahanelere sarılmadık. Kolayı seçenlerden asla olmadık. Belediyemizin kaynaklarını en doğru, en etkin ve hakkaniyetli şekilde kullanarak hemşerilerimizin sorunlarına çözüm ürettik.

- AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak çeşitlenen beklenti sepetini karşılamanın çabasındayız. Aziz milletimize daha iyi hizmet etmek için sadece kadrolarımızı değil belediyecilik vizyonumuzu da değiştirdik. 30 yıllık zengin tecrübemizi iktidardaki çalışmalarımızla yoğurduk.

İstanbul, Ankara, Antalya harap oldu!

- İstanbul harap oldu, Ankara harap oldu. İzmir zaten berbat. Antalya zaten harap oldu. CHP'nin elindeki belediyelerimizi gerçek belediyecilik anlayışıyla tekrar buluşturmakta kararlıyız. Şehirlerimizi kişisel kariyer peşinde dolaşanlara bırakamayız. İnşallah 31 Mart'ta Antalya Cumhur İttifakı ile yeni bir döneme yelken açacak. Buna hazır mıyız?

- Şimdi CHP zihniyetinin elinde her gün irtifa kaybeden şehirlerimizi gerçek belediyecilik anlayışıyla tekrar buluşturmakta kararlıyız. Antalya'mızın bir 5 sene daha kaybetmeye tahammülünün kalmadığını biliyoruz. Hakan Tütüncü kardeşimiz şehrimize hizmete hazırdır.

- 31 Mart'ta Antalya'nın altın çağının başlayacağına inanıyorum. Şehirlerimizi iklim değişikliğine uyumlu hale getirecek yatırımlara öncelik vereceğiz. Gençler, çocuklar, yaşlılar, engelliler, kadınlar başta olmak üzere tüm toplumsal kesimlere karşı kuşatıcılığı yüksek sosyal belediyecilik hizmetleri sunacağız.

- 31 Mart'ta Türkiye Yüzyılı şehirleri için hazır mıyız? Kararlı mıyız? Kapı kapı dolaşmaya var mıyız? Kendimiz ve evlatlarımız için müreffeh bir geleceğin kapılarını beraberce açmaya var mıyız?

- Antalya tek başına nüfusunun 6 katı turisti misafir etti. Türkiye'nin turizm başkenti unvanını korudu. Turist sayısını 2002'deki 13 milyondan nasıl 57 milyona çıkardıysak inşallah 60 milyon hedefini tutturacağız.

- Ülkemizin 2. büyük partisi ve yöneticileri nelerle uğraşıyor? CHP'nin yapması gereken her başlıkta bizim karşımızda daha iyi çalışılmış programlarla çıkmaktır. Ama bakıyorsunuz gündemlerinde ipe sapa gelmez lafları bir kenara bırakırsak bunların hiçbiri yok. Türkiye'de neler olduğundan haberleri dahi yok.

- Belediyeler meydan muharebesi yaşanmaktadır. 'Ne oldu karşımıza aday bile çıkarıyorlar' diyordu. Şimdi Özgür efendinin sesi soluğu çıkmıyor. Bay Kemal'le en azından siyasi bir mücadele yürütüyorduk. Bay Kemal'i sırtından hançerleyerek koltuğundan indirdiler Ankara'da dört duvarın arasına vebalı gibi hapsettiler. Dikkat et Özgür Egendi, ihanet hançeri senin sırtında...

- Önlerine 3 keçi katsanız akşamına hepsini kaybedecek kifayetsizlere ne ülke ne şehirlerimiz emanet edilebilir.