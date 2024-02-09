Elon Musk telefon hattını kapatıyor: İletişim kurmak isteyen X'e gelsin

Elon Musk, sahibi olduğu X platformunda yaptığı açıklamada; telefon numarasını kapattıracağını ve iletişi sadece X üzerinden yapacağını duyurdu.

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Sosyal medya platformunun sahibi Elon Musk, platforma sesli ve görüntülü arama özelliğinin eklediğini duyurmuştu. Musk, belirtilen özelliklerin yalnızca 'premium' hesabı olan kullanıcılar için sunulacağı da açıklamasına eklemişti.

Musk sosyal medya hesabından yaptığı yeni paylaşımda ise önümüzdeki aylarda telefon hattını iptal edeceğini ve iletişimini sadece X üzerinden gerçekleştireceğini açıkladı.

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Musk yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Birkaç ay içinde telefon numaramı kullanmayacağım ve X'i sadece mesajlar ve sesli/görüntülü aramalar için kullanacağım"