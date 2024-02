7 milyondan fazla kişi sigarada hayatını kaybetti

Dr. Öğretim Üyesi Abdulkadir Kaya, 9 Şubat Dünya Sigara Bırakma Gününde yaptığı açıklamada sigarının sağlık sorunlarını arttırdığını, Dünyada sigara nedeniyle 7 milyon kişinin hayatını kaybettiğinin bildirdi.

Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Abdulkadir Kaya, 9 Şubat “Dünya Sigara Bırakma Günü” dolayısıyla önemli açıklamalarda bulundu.



Dünyada sigara nedeniyle 7 milyon kişinin hayatını kaybettiğinin altını çizerek sözlerine başlayan Dr. Kaya, Türkiye’de ise; her yıl 100 bin kişinin sigara nedeniyle öldüğünü vurguladı. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) verilerine göre tüm kanserlerin yüzde 22’sinden sigaranın sorumlu olduğunu söyleyen Kaya, buna rağmen her 100 yetişkinden 30’unun sigara tiryakisi olduğunu ifade etti.

Sigaranın neden olduğu 3 öldürücü hastalık

Sigara kullanımının öldürücü 3 hastalığın nedenleri arasında yer aldığının altını çizen Öğretim Üyesi Dr. Abdulkadir Kaya, “Bunlar akciğer kanseri, kalp hastalığı ve kronik akciğer hastalığıdır. Akciğer kanserleri nedenlerinin yüzde 90’ı sigaradır. Benzeri şekilde koroner arter hastalıkları ve kronik obstrüktif akciğer hastalığının da meydana gelmesinde sigara başlıca etkendir” ifadelerine yer verdi. Akciğer kanser türünün en öldürücü kanser olduğunu vurgulayan Kaya, TÜİK verilerine göre kanser ölümleri arasında 1. sırada gırtlak ve soluk borusu/bronş/akciğer kanserlerinin yer aldığını sözlerine ekledi. Türkiye Kanser İstatistikleri 2018 verilerine göre, tüm yaş grupları içinde yüzde 21 ile en sık görülen kanser türünün akciğer kanseri olduğunun bilgisini veren Kaya, “Globocan 2020 verilerine göre Türkiye, erkeklerde tüm dünyada akciğer kanserinin en sık görüldüğü ülkedir. 2022’de Türkiye’de 41 bin yeni akciğer kanseri tespit edildi. Bunun yaklaşık 33 bini erkek, 8 bini kadın. Akciğer kanseri kadın ve erkeklerde en sık Ege ve Marmara’da, en az ise Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu’da görüldü. En sık 60 ile 70 yaş aralığında görüldü” diyerek, akciğer kanserinin birincil risk faktörünün sigara kullanımı olduğunu dile getirdi.

Sağlık sorunlarını artırıyor

Sigara kullanımının başka kanserlerle de etkisinin olduğunu belirten Kaya, sigara içenlerde sağlık sorunlarının da arttığını dillendirdi. Sigaradan bir nefes çekildiğinde 300 milyon ile 3 milyar partikülün akciğerlere girdiğini söyleyen Dr. Kaya, “Sigara içenlerde; akciğer kanseri olma riskiniz 13-22 kat, ağız kanseri olma riskiniz 3-30 kat, dişeti kanseri olma riskiniz 5-14 kat, dil kanseri olma riskiniz 4-33 kat, bademcik kanseri olma riskiniz 7-11 kat, gırtlak kanseri olma riskiniz 16 kat, yemek borusu kanseri olma riskiniz 16 kat, mesane kanseri olma riskiniz 3-5 kat, pankreas kanseri olma riskiniz 2 kat, böbrek kanseri olma riskiniz 5 kat, prostat kanseri olma riskiniz 2 kat, rahim ağzı kanseri olma riskiniz 17 kat, kan kanseri olma riskiniz 2-3 kat artıyor” dedi.

Sigara içen annelerin çocuklarında da etkili oluyor

Dr. Kaya, sigara içen annelerin çocuklarında ise; büyüme gelişme geriliği, ateşli havale, davranış bozukluğu, alerjik hastalıklar, akciğer gelişme bozukluğu, solunumsal enfeksiyonlar, astım, kronik bronşit, akciğer kanseri gelişme riskinin arttığını ifade etti.

Ev içerisinde sigara içiliyorsa!

Ev içerisinde sigara içmenin olumsuzluklarından da bahseden Abdulkadir Kaya, “Ev içerisinde içilen sigara nedeniyle; çocuklar ortalama günde 5 sigara içmiş olmakta, bebekler hastaneye 3 kat daha fazla başvurmakta, ani bebek ölümü riski 2.5 kat artmakta, bebeklerde kolik tarzı karın ağrısı 2 kat artmakta, çocuklarda astım ve solunumsal enfeksiyon riski 2 kat artmakta, çocuklarda akciğer kanseri, kronik bronşit sıklığı artmakta, kocası sigara içen kadınlarda akciğer kanserinden ölüm 2-3 kat artmaktadır” şeklinde konuştu. Sigara içerisinde oldukça zararlı maddelerin olduğunun bilgisini veren Kaya, sigaranın içerisinde; bütan, kadminyum, mum yağı, çözücü, radon, böcek ilacı, tuvalet temizleyicisi, boya, roket yakıtı, arsenik, methan, aseton gibi zehirli maddelerin varlığına dikkat çekti.

“Sigarayı bırakmak için destek birimimiz var”

Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde Sigara Bırakma Birimi olduğunu hatırlatan Kaya, burada sigarayı bırakmak isteyenlere; danışmanlık, ilaç tedavisi, destek, davranış değişikliği ve içmemeyi sürdürme konularında hizmet verildiğini söyledi.

Maddi açıdan da önemli kayıplara neden oluyor

Ekonomik kayıplar hakkında da bilgiler paylaşan Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Abdulkadir Kaya, yaklaşık 200 bin nüfuslu Düzce merkezde 30 bin civarında kişinin sigara tiryakisi olduğunu ve günlük yaklaşık 1 paket tüketildiğini, bunun da 50 TL üzerinden hesaplandığında günlük 1 milyon 500 bin liranın sigaraya verildiğini kaydetti. Yıllık hesaplandığında ise ekonomik boyutun 500 milyonun üzerine çıktığını ifade eden Kaya, sigaranın zararlarının her yönüyle düşünülmesi gerektiğini ifade ederek sözlerini sonlandırdı.