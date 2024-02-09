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Eşini öldüren cani koca tutuklandı

Eşini öldüren cani koca tutuklandı

Elazığ’da fizyoterapist teknikeri eşini hastane bahçesinde silahla vurarak öldüren uzman çavuş tutuklandı.

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Olay, dün Elazığ Medikal Hospital arkasında Onkoloji Merkezi girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hastanede fizyoterapist teknikeri olarak görev yapan Burcu Demir(32), geçen ay resmi nikah yaptıkları eşi Uzman Çavuş M.C. ile bahçede konuşmaya başladı. Ardından ikili arasında tartışma çıktı. M.C., bu sırada belinden çıkardığı tabanca ile Demir’e peş peşe ateş etti. Kadın kanlar içerisinde yere yığılırken, şüpheli aracına binerek kaçtı. Talihsiz kadının sağlık ekiplerince yapılan ilk incelemede hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerine gelen kadının yakınları sinir krizi geçirdi. Bölgede inceleme yapan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı. Eşini öldüren M.C., yapılan çalışmanın ardından kısa sürede cinayeti işlediği silahla birlikte ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan M.C. adliyeye sevk edildi. Mahkeme karşısına çıkartılan C. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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