BIST 9.007
DOLAR 30,68
EURO 33,10
ALTIN 1.999,59
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Antalya'da otobüs kazası: 21 kişi yaralandı!

Antalya'da otobüs kazası: 21 kişi yaralandı!

Antalya'nın Akseki ilçesi yakınlarında şehirlerarası yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 21 kişinin yaralandığı bildirildi.

Abone ol

Kazada yaralananlar, Manavgat’ta bulunan hastanelerde tedavi altına alınırken, yaralılardan 1 tanesinin hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.
Kaza, Trabzon-Antalya seferini yapmakta olan Ali Haydar Güven ve Ersan Uçar’ın kullandığı 61 AU 576 plakalı şehirlerarası yolcu otobüsünün, Akseki ilçesi Güçlüköy Mahallesi'nde aşırı hız ve dikkatsizlik sonucu şarampole devrilmesi sonucunda meydana geldi.

Kaza haberinin ardından Manavgat’ta bulunan 112 ve özel hastanelere ait ambulansla olay yerine sevk edilirken, kazada yaralanan 21 kişi Manavgat’ta bulunan hastanelerde tedavi altına alındı.

İsmi belirlenen yaralıların isimleri şöyle: "Otobüs şoförleri Ali Haydar Güven ve Ersan Uçar, Hatice Köroğlu, Nisanur Çayır, Cahit Demirtaş, Gülizar Erdoğan, Yaşar Çelik, Mehmet Şahin, Selim Gelen, Çiçek Yazar, Oğuzhan Yakar, Emine Bayır, Şükriye Bayır, Şerif Meşe, Ece Meryem Eke, Buse Eke, Deniz Eke, Yeter Eke, Furkan İzzet Yıldırım ve Beyzanur Yıldız".

ÖNCEKİ HABERLER
7 milyondan fazla kişi sigarada hayatını kaybetti
7 milyondan fazla kişi sigarada hayatını kaybetti
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
İlk Türk astronot Alper Gezeravcı dünyaya döndü! Canlı yayında izleyebilirsiniz...
İlk Türk astronot Alper Gezeravcı dünyaya döndü! Canlı yayında izleyebilirsiniz...
350 bin liralık sahte altın dolandırıcısı yakayı ele verdi
350 bin liralık sahte altın dolandırıcısı yakayı ele verdi
Trabzon'da 5 dilde hizmet sunulacak Sağlık Turizmi Servisi açıldı
Trabzon'da 5 dilde hizmet sunulacak Sağlık Turizmi Servisi açıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklamalar... AK Parti'nin Antalya ilçe belediye başkan adayları belli oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklamalar... AK Parti'nin Antalya ilçe belediye başkan adayları belli oldu
Karaman'dan Filistin'e 4 yardım tırı dualarla uğurlandı
Karaman'dan Filistin'e 4 yardım tırı dualarla uğurlandı
İzmir'de 10 kilo 500 gram esrar ele geçirildi!
İzmir'de 10 kilo 500 gram esrar ele geçirildi!
Tarihi Meram hamamı oyuncak müzesi olarak da kullanılacak
Tarihi Meram hamamı oyuncak müzesi olarak da kullanılacak
Samsunspor Teknik Direktörü Gisdol'dan transfer açıklaması
Samsunspor Teknik Direktörü Gisdol'dan transfer açıklaması
Devlet Bahçeli terörist için 'skandal karar' dedi AYM'ye ateş püskürdü: Kapatılmalı ya da yapılandırılmalı
Devlet Bahçeli terörist için 'skandal karar' dedi AYM'ye ateş püskürdü: Kapatılmalı ya da yapılandırılmalı
Balıkesir Büyükşehir'den işçisine yüzde 75 zam yapıldı
Balıkesir Büyükşehir'den işçisine yüzde 75 zam yapıldı