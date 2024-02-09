Güvenlik korucuları donmak üzere olan yavru köpekleri kurtardı

Batman'ın Sason ilçesinde güvenlik korucuları, kulübede donmak üzere olan 7 köpek yavrusunu sıcak yere alıp durumu muhtara bildirdi.

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İlçeye bağlı Derince köyü kırsalında devriye görevinde bulunan güvenlik korucuları, üzeri açık kısmen kar ve yağmur sularıyla dolu halde olan bir kulübeden gelen sesler üzeri içeriye girdiğinde yeni doğmuş 7 köpek yavrusuyla karşılaştı. Dondurucu soğuk ve açlıktan bitkin halde bulunan köpek yavrularını sıcak bir yere aldıktan sonra besleyen güvenlik korucuları durumu köy muhtarına bildirdi. Muhtar, yavru köpeklerin barınağa alınması için durumu yetkililere ilettiği kaydedildi.