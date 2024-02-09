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Eğlence mekanlarına denetim gerçekleştirildi

Eğlence mekanlarına denetim gerçekleştirildi

Isparta’da emniyet ekiplerince gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda eğlence mekanlarına yönelik denetim gerçekleştirildi.

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Isparta Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler eğlence mekanlarına yönelik denetim gerçekleştirdi. Isparta merkeze bağlı Bahçelievler Mahallesi ve Fatih Mahallesi’nde bulunan bazı eğlence mekanlarına gerçekleştirilen denetimlerde eğlence mekanları ve personeller denetlendi. Eğlence mekanlarında bulunması gereken evraklar tek tek kontrol edilerek, çok sayıda şahıs sorgulandı. Mekanların kurallara riayet ettiği denetlenirken mekan sahiplerine yönelik uyarılar gerçekleştirildi.

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