Gaziantep FK, İstanbulspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında 11 Şubat Pazar günü İstanbulspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.Abone ol
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Marius Sumudica yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 30 dakika sürdü.
Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan antrenmanda dar alanda çift kale maç gerçekleştirildi.
Antrenmana, takımın yeni transferi Jamiro Monteiro da katıldı.
Kırmızı-siyahlı ekip, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.