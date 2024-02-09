BIST 9.046
DOLAR 30,68
EURO 33,12
ALTIN 1.998,23
HABER /  GÜNCEL

MSB'den Tuzla Piyade Okulu açıklaması!

MSB'den Tuzla Piyade Okulu açıklaması!

MSB, Tuzla Piyade Okulu'ndaki kavgaya ilişkin, "Olaya karışan ve Yüksek Disiplin Kuruluna sevk edilen personel hakkında 'Silahlı Kuvvetlerden Ayırma' kararı verilmiştir." denildi.

Abone ol

Milli Savunma Bakanlığı, Tuzla Piyade Okulu'ndaki kavgaya ilişkin, "Olaya karışan ve Yüksek Disiplin Kuruluna sevk edilen personel hakkında Türk Silahlı Kuvvetleri Yüksek Disiplin Kurulları Yönetmeliği amir hükümleri ile diğer mezkûr mevzuat gereğince 'Silahlı Kuvvetlerden Ayırma' kararı verilmiştir." açıklamasında bulundu.

MSB'den yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetlerimizde; temel değerlerini sarsacak, disipline aykırı ve askerî hiyerarşiyi bozan, bozabilecek hiçbir kişi, olay ve duruma müsamaha gösterilmeyeceğinden en ufak bir şüphe duyulmamalıdır." denildi.

"Silahlı kuvvetlerden ayırma kararı"

Kara Kuvvetleri Yüksek Disiplin Kurulu Kararı ile ilgili yapılan açıklamada, "Cumhuriyetimizin kurucusu ve Ebedî Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, ebediyete irtihalinin 85’inci yıl dönümünde Piyade Okul Komutanlığında meydana gelen hadiseye ilişkin başlatılan idari soruşturma kapsamında, olaya karışan ve Yüksek Disiplin Kuruluna sevk edilen personel hakkında Kara Kuvvetleri Yüksek Disiplin Kurulu tarafından; Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Kanunu ve Türk Silahlı Kuvvetleri Yüksek Disiplin Kurulları Yönetmeliği amir hükümleri ile diğer mezkûr mevzuat gereğince “Silahlı Kuvvetlerden Ayırma” kararı verilmiştir.

Hadiseye ilişkin adli süreçten elde edilecek belge ve bilgilere göre diğer süreçler işletilecektir. 

Önceliği müesses disiplini muhafaza etmek olan Türk Silahlı Kuvvetlerimizde; temel değerlerini sarsacak, disipline aykırı ve askerî hiyerarşiyi bozan, bozabilecek hiçbir kişi, olay ve duruma müsamaha gösterilmeyeceğinden en ufak bir şüphe duyulmamalıdır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Arda Turan, Emre Belözoğlu, Selçuk İnan ve Muslera'ya son kez süre verildi
Arda Turan, Emre Belözoğlu, Selçuk İnan ve Muslera'ya son kez süre verildi
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
Milyonlarca veliyi ilgilendiriyor! Alınan "yüksek kitap ücreti" için karar
Milyonlarca veliyi ilgilendiriyor! Alınan "yüksek kitap ücreti" için karar
Tunceli’de su deposuna düşen muhtarı, AFAD ve itfaiye kurtardı
Tunceli’de su deposuna düşen muhtarı, AFAD ve itfaiye kurtardı
Diyarbakır’da firari hükümlü DEAŞ üyesi yakalandı
Diyarbakır’da firari hükümlü DEAŞ üyesi yakalandı
Meta, İran dini lideri Hamaney’in sosyal medya hesaplarını kapattı!
Meta, İran dini lideri Hamaney’in sosyal medya hesaplarını kapattı!
Mağdur sayısı 3 bin 100'e çıktı! Sedat Ocakçı'dan 5 milyar 123 milyon TL'lik itiraf!
Mağdur sayısı 3 bin 100'e çıktı! Sedat Ocakçı'dan 5 milyar 123 milyon TL'lik itiraf!
Bandırmaspor- Göztepe maçını İlker Yasin Avcı yönetecek
Bandırmaspor- Göztepe maçını İlker Yasin Avcı yönetecek
Denizbank Şube Müdürü Seçil Erzan'ın tutukluk halinin devamına karar verildi
Denizbank Şube Müdürü Seçil Erzan'ın tutukluk halinin devamına karar verildi
Güney Afrikalı Bakan, İsrail istihbaratının kendisini tehdit ettiğini söyledi!
Güney Afrikalı Bakan, İsrail istihbaratının kendisini tehdit ettiğini söyledi!
İsrail'i eleştirdi Paris Olimpiyat Büyükelçiliği görevinden menedildi
İsrail'i eleştirdi Paris Olimpiyat Büyükelçiliği görevinden menedildi
Gaziantep FK, İstanbulspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
Gaziantep FK, İstanbulspor maçının hazırlıklarını sürdürdü