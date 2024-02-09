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MHP lideri Bahçeli, Alparslan Türkeş’in kabrini ziyaret etti

MHP lideri Bahçeli, Alparslan Türkeş’in kabrini ziyaret etti

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin kuruluşunun 55. yıl dönümünde Alparslan Türkeş’in kabrini ziyaret etti.

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin kuruluşunun 55. yıl dönümünde, MHP'nin Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş’in kabrini ziyaret edip dua etti.

Bahçeli'den, Türkeş'in kabrine ziyaret

MHP'den yapılan açıklamada, "Genel Başkanımız Sayın Devlet BAHÇELİ, Partimizin Kuruluşunun 55. Yıldönümünde Başbuğ Alparslan TÜRKEŞ’in kabrini ziyaret edip dua etti." denildi.

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