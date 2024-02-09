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İnternetten parayı aldı telefonu yollamadı

İnternetten parayı aldı telefonu yollamadı

Samsun'da internetten sattığı telefonun parasını almasına rağmen göndermeyen M.K.Ş. isimli şahıs, yargılandığı mahkemece 3 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

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Samsun'da ikamet eden M.K.Ş. internette dolap uygulamasından 7 bin liraya cep telefonu satan S.Ç. ile telefonla irtibat kurup parada anlaşıp 4 bin lira gönderdi. S.Ç. telefonu göndermedi ve M.K.Ş. de bir daha şahsa ulaşamadı.

3 YIL 4 AY HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

Şikayet üzerine S.Ç. hakkında Samsun 1.Ağır Ceza Mahallesi'nde dava açıldı. Davanın son duruşmasında S.Ç., "Dolandırıcılık" suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

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