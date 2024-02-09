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Netanyahu talimat verdi! Tam 1 milyon 400 bin...

Netanyahu talimat verdi! Tam 1 milyon 400 bin...

İsrail Başbakanı Netanyahu, ordu ve güvenlik teşkilatına Gazze Şeridi'nin güneyine saldırı düzenlenmesi ve buraya sığınan 1,4 milyona yakın Filistinlinin yerinden edilmesi için gerekli planın hazırlanması talimatını verdi.

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İsrail'in, Filistin ve Gazze Şeridi'ndeki katliam saldırıları hız kesmeden devam ederken İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'dan ordu ve güvenlik teşkilatına skandal bir emir verdi.

Netanyahu saldırı planı hazırlayın talimatı verdi

Gazze'nin güneyindeki yoğun operasyonların sivillerin buradan çıkarılmasını gerektirdiği ifade edilen açıklamada, Netanyahu'nun "İsrail ordusu ve güvenlik teşkilatına buradaki nüfusun çıkarılması ve Hamas taburlarının yok edilmesi için hükümete sunmak üzere ortak bir plan hazırlaması talimatını verdiği" aktarıldı.

Gazze'nin güneyine harekat emri

İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, "Hamas'ın Gazze'nin güneyindeki dört taburu yok edilmeden savaşın hedefine ulaşılmasının mümkün olmadığı" ifade edildi.

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