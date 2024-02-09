Geçtiğimiz yılın ocak ayında Tv100'le anlaşan haber spikeri Ece Üner'in yeni adresi belli oldu. Ece Üner, Sözcü TV'ye transfer oldu.

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Sözcü TV'nin X hesabından yapılan paylaşıma, "Deneyimli Sunucu haber maratonuna Sözcü Televizyonu'nda devam edecek. Haberin en doğru, gündemin en sıcak başlıklarını ekranlara taşıyacak, interaktif içerikle memleketin sorularına yanıt arayacak." notu düşüldü.

Ümer, Sözcü TV'nin gönderisini resmi sosyal medya hesabından paylaşarak anlaşmayı duyurdu.

Sunucu Ece Üner, Ocak ayı başında yaptığı açıklama ile TV100'den ayrıldığını duyurmuştu. İstifasını duyuran Üner, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Tv100 Ana Haber’den kendi isteğimle ayrıldım. Siz izleyicilerime çok teşekkür ederim. Tv100 yönetimine de geçtiğimiz bir yıl boyunca verdikleri destek ve güvenleri için teşekkür ederim. Yakında görüşmek üzere."

Ece Üner daha önce NTV, CNN Türk, Habertürk TV ve Show TV’de haber spikerliği yapmıştı.