Alper Gezeravcı'dan dönüş sonrası ilk paylaşım: Merhaba Dünya

İlk Türk astronot olan Alper Gezeravcı, Dünya'ya döndükten sonra yaptığı ilk paylaşımda, "Merhaba Dünya. Ben geldim" dedi.

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Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı ile Axiom-3 (Ax-3) ekibi Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki (ISS) 18 günlük uzay yolculuğunun ardından Dünya'ya döndü.

SpaceX'e ait Dragon kapsülü ABD'nin Florida eyaleti açıklarında okyanusa indi. Ax-3 ekibi gemiye alınan Dragon kapsülünden çıkarıldı.

Gezeravcı'dan ilk paylaşım

47 saatlik dönüş yolculuğunun ardından Dünya'ya dönen Gezeravcı, ilk paylaşımını yaptı.

Sosyal medya paylaşımında Dragon kapsülünden çıktıktan sonra çekilen ilk fotoğraf karesine yer veren Gezeravcı, "Merhaba Dünya. Ben geldim" dedi.

"İlk Türk astronotu olarak tarih yazıyor"

Axiom Space, tarafından sosyal medyada yapılan Alper Gezeravcı paylaşımında ise "Ax3 Görev Uzmanı Alper Gezeravcı, ilk Türk astronotu olarak tarih yazdı. Türkiye Uzay Ajansı (TUA) ve TÜBİTAK Uzay, gelecek nesil kaşiflere ilham veriyor" ifadeleri kullanıldı.