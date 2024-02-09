Galatasaray, Halil Dervişoğlu'nu Hatayspor'a kiraladı

Galatasaray, milli futbolcu Halil Dervişoğlu'nu sezon sonuna kadar Süper Lig ekibi Hatayspor'a kiraladığını açıkladı.

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Devre arası transfer döneminin bitmesine saatler kala çarpıcı bir gelişme yaşandı. Şampiyonluk yarışında yer alan Galatasaray'da bir veda yaşandı.

Sarı-kırmızılılar, sezon başında Beşiktaş ile transfer yarışına girerek yeniden kadrosuna kattığı golcü futbolcu Halil Dervişoğlu'nu Volkan Demirel'in çalıştırdığı Süper Lig ekibi Hatayspor'a sezon sonuna kadar kiraladı.

"Geçici transfer konusunda anlaşmaya varılmıştır"

Galatasaray'dan yapılan açıklamada şöyle denildi:

Profesyonel futbolcumuz Halil İbrahim Dervişoğlu'nun 2023-2024 sezonu için geçici transferi konusunda Hatayspor Kulübü Derneği ile anlaşmaya varılmıştır.

Sözleşmesi 2027'ye kadar sürüyor

Galatasaray ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2027 yılına kadar devam eden ve Brentford'dan 500 bin euro bonservis bedeli karşılığında transfer edilen milli futbolcu, sarı-kırmızılı takımdan her bir futbol sezonu için 20 milyon TL ücret kazanıyor.

Bu sezon 20 maçta forma giydi

Kariyerinde Sparta Rotterdam, Twente, Brentford, Burnley ve Galatasaray kulüpleri bulunan 24 yaşındaki forvet, bu sezon sarı kırmızılı formayla 20 maçta forma giydi ve 4 gol ile 1 asist yaptı.