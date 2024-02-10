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B sınıfı ehliyeti olanlara müjde! Resmi Gazete'de yayımlandı şartlar belli oldu

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
B sınıfı ehliyeti olanlara müjde! Resmi Gazete'de yayımlandı şartlar belli oldu

Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmeliğe göre, en az 2 yıllık deneyime sahip B sınıfı ehliyete sahip olanlar, A1 sınıfı sürücü belgesi ile kullanılabilen motosikletleri de sürülebilecek.

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Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmeliğe göre, B sınıfı ehliyeti olanlar 125 cc motosikletler kullanılabilecek.

3 şart aranacak

"Karayolları Trafik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"e göre deneyim bakımından en az 2 yıllık B sınıfı geçerli sürücü belgesine sahip olmak, gereken sağlık şartlarını taşımak ve daha önce geriye doğru 5 yıl içinde sürücü belgesi geçici veya daimi olarak geri alınmamış olmak koşulları aranacak.

Belirlenen direksiyon eğitimi dersini tamamlayarak uygulama sınavında başarılı olunması ve buna dair Milli Eğitim Bakanlığınca düzenlenen A1 sınıfı sertifikanın sürücü belgesi sistem kayıtlarına işlenmesi halinde her türlü ticari faaliyette kullanılan motosikletler hariç olmak üzere Türkiye sınırları içerisinde A1 sınıfı sürücü belgesi ile kullanılabilen motosikletler de sürülebilecek.

İçişleri, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği ile Ulaştırma ve Altyapı bakanlarının birlikte yürütüleceği yönetmeliğe ilişkin şunlar kaydedildi:

"Bu duruma ilişkin olarak sürücü belgesi sistem kayıtlarına gerekli kod eklenir, ayrıca sürücü belgesi üzerine kod yazılmaz. Ancak söz konusu kişiler istemeleri halinde 2 yıl içerisinde sertifikalarını sürücü belgesine işletebilirler. Sistem kayıtlarında bu koda sahip olan kişinin bu fıkrada sayılan şartlardan herhangi birini kaybetmesi ya da 2918 sayılı Kanuna istinaden sürücü belgesinin geçici veya daimi olarak geri alınması halinde başka bir işleme gerek kalmaksızın bu yetkisi trafik kolluğu veya sürücü belgesi vermeye yetkili birimlerce iptal edilir. Bu yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer."

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