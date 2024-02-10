AYM’den tartışmalı hüküm: PKK’yı övene verilen ceza iptal edildi

Anayasa Mahkemesi (AYM) terör örgütü PKK'yı öven hükümlüye verilen cezayı, ‘ifade özgürlüğü’nün kısıtlanması kabul ederek hak ihlali saydı.Abone ol
Terör örgütü yandaşları lehine verdiği kararlarla tepki çeken Anayasa Mahkemesinden bir skandal karar daha geldi.
Türkiye Gazetesi'nden Yeşim Eraslan'ın haberine göre, Elâzığ 2 No.lu Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda, hükümlü Mehmet Sıddık Ayaz’ın odasında, PKK’yı öven iki kitap ve 21 fotoğraf ele geçirildi.
“Suçu sabit” bulan Disiplin Kurulu, Ayaz’a ‘suç örgütlerinin propagandası’nı yaptığı gerekçesiyle 11 gün hücre cezası verdi.
Ayaz, Elâzığ İnfaz Hâkimliğine şikâyette bulundu. İnfaz Hâkimliği, kararın usul ve kanuna uygun olduğunu belirterek itirazı reddetti.
Elâzığ 1. Ağır Ceza Mahkemesine taşınan şikâyet buradan ret cevabı aldı. PKK destekçisi, bu defa dosyayı AYM’ye taşıdı.
Yüksek Mahkeme, koğuşta bulunan dokümanlarda terör örgütü propagandası yapıldığı gerekçesiyle disiplin cezası verilmesini ‘ifade özgürlüğü’nün kısıtlanması kabul ederek hak ihlali saydı.