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Resmi Gazete'de karar çıktı! Bazı süt ve yoğurt ürünlerine yasak geldi

Resmi Gazete'de karar çıktı! Bazı süt ve yoğurt ürünlerine yasak geldi

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan Türk Gıda Kodeksi Fermente Süt Ürünleri Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

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Resmi Gazete’de bugün yayımlanan karara göre, taklit ve tağşişin önlenmesi, tüketicilerin korunması amacıyla Türk Gıda Kodeksi Fermente Süt Ürünleri Tebliğinde değişiklik yapıldı.

Artık fermente süt ürünleri, aromalı-çeşnili yoğurt ve aromalı-çeşnili süzme yoğurtların 500 gramdan büyük ambalajlarda satılması yasak.

Buna göre, fermentasyon sonrası ısıl işlem görmüş fermente süt ürünü, çeşnili/aromalı yoğurt ve çeşnili/aromalı süzme yoğurt en fazla 500 gramlık ambalajlarda piyasaya arz edilecek.

Tebliğle fermentasyon sonrası ısıl işlem görmüş fermente süt ürünlerinde toplam spesifik mikroorganizma sayısının raf ömrü boyunca en fazla ne kadar olacağına ilişkin de düzenlemeye gidildi.


Yapılan değişikliklerle taklit ve tağşiş ile tüketicilerin yanıltılmasının önüne de geçilmesi hedefleniyor.

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