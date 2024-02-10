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Bozcaada ve Gökçeada'ya bazı feribot seferlerine fırtına engeli

Bozcaada ve Gökçeada'ya bazı feribot seferlerine fırtına engeli

Çanakkale’nin Kuzey Ege Denizi’ndeki Bozcaada ve Gökçeada ilçelerine yapılması planlanan bazı tarifeli feribot seferleri olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi.

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Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş., Kuzey Ege Denizi'ndeki olumsuz hava şartları nedeniyle Gökçeada ve Bozcaada hattında planlanan bazı tarifeli feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.
Buna göre; Kabatepe-Gökçeada hattında Kabatepe’den saat 13.00 ve 19.00, Gökçeada’da saat 11.00, 17.00 ve 22.00 seferleri iptal edilirken, Geyikli-Bozcaada hattında ise, Bozcaada’dan saat 14.00, 18.00, Geyikli’den saat 15.00 ve 19.00 seferleri iptal edildi.

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