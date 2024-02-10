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Ara transferde Süper Lig takımları 87 futbolcu transfer etti

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Ara transferde Süper Lig takımları 87 futbolcu transfer etti

 Trendyol Süper Lig takımları, "ara transfer" olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil döneminde 87 futbolcuyu kadrosuna kattı.

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Futbolda 11 Ocak'ta başlayan ara transfer dönemi, sona erdi. Yaklaşık 1 ay süren dönemde Süper Lig'de mücadele eden 20 kulübün 19'u kadrosuna yeni futbolcular dahil etti. Takımlar, 87 oyuncuyla sözleşme imzaladı.

Ara transfer dönemini en hareketli geçiren takım, birçok yıldız oyuncuyla yollarını ayıran Yukatel Adana Demirspor oldu. Adana temsilcisi 9 oyuncu transfer etti. Bu takımı sekizer transferle düşme hattından kurtulmaya çalışan TÜMOSAN Konyaspor ile ilk 10'u hedefleyen EMS Yapı Sivasspor izledi.

VavaCars Fatih Karagümrük'ün 7, Kasımpaşa ve MKE Ankaragücü'nün altışar transfer gerçekleştirdiği ara dönemde Gaziantep FK 5 transfer yaptı.

En az transfere ise birer oyuncuyla İstanbulspor ile Trabzonspor imza attı.

 Antalyaspor transfer yapamadı

Süper Lig'de kadrosuna yeni futbolcu katamayan tek takım Bitexen Antalyaspor oldu.

Transfer yasağı bulunan Akdeniz temsilcisi, ara transferde yeni oyuncu alamadı.

Transfer sayıları

İkinci transfer ve tescil döneminse Süper Lig takımlarının kadrosuna kattığı futbolcu sayıları şöyle:

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