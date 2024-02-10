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Buzdolabı tamirine giden işçi kalbine yenik düştü

Buzdolabı tamirine giden işçi kalbine yenik düştü

Bursa'nın Osmangazi ilçesinden İnegöl ilçesine buzdolabı tamirine giden işçi kalbine yenik düştü.

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Bursa'nın Osmangazi ilçesinden İnegöl'ün kırsal Cerrah Mahallesi'ne buzdolabı tamirine gelen Lemi Bahadır Menteşeli (53), işi bittikten sonran evden çıktı. Aracına binen Menteşeli, bir anda fenalaştı.
Olayı görenler durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi yapılan Menteşeli, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine götürüldü. Menteşeli yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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