MKE Ankaragücü, Konyaspor'la yarın deplasmanda karşılaşacak

MKE Ankaragücü, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında yarın deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor'a konuk olacak.

Abone ol

MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak maçı hakem Direnç Tonusluoğlu yönetecek.

Ligde son iki maçında 1 puan alan ancak hafta içi Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finale kalmayı başaran Emre Belözoğlu'nun çalıştırdığı başkent temsilcisi, haftaya 29 puanla girdi.

Son 5 maçında 4 beraberlik elde edip, bir kez mağlup olan Konyaspor, 22 puanla 19. sırada yer alıyor. Konyaspor da Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükselerek moral bulmuştu.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında Ankara'da oynanan maç 1-1 berabere bitmişti.