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Kritik toplantı sona erdi! Yabancı kuralı için karar çıktı

Kritik toplantı sona erdi! Yabancı kuralı için karar çıktı

TFF ve Kulüpler Birliği toplantısında, mevcut 14 yabancı kuralının (ilk 11'de 8+3) 1 yıl daha devam etmesine karar verildi.

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Türkiye Futbol Federasyonu ve Kulüpler Birliği Vakfı, kritik toplantıda bir araya geldi. Toplantının ana gündem maddesi yabancı kuralı olurken mevcut kuralın bir yıl daha devam etmesine karar verildi.

8+3 kuralı devam edecek

Sabah gazetesinden Fatih Doğan'ın haberine göre, mevcut 14 yabancı durumunun (8+3) 1 yıl daha sürmesi ortak fikrine varıldı.

TFF seçimi sonrası değerlendirme yapılacak

TFF'nin hazırlayıp daha önce kulüplerle paylaştığı 5 yıllık yeni sınırlama, teşvik ve düzenlene planının TFF seçimi sonrası daha ayrıntılı değerlendirilmesine karar verildi.

Pazartesi ya da salı günü resmiyete kavuşacak

Yabancı kuralı için alınan 1 yıllık uzatma kararı pazartesi veya salı günü resmi olarak da duyurulacak.

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