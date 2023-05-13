Kritik toplantı sona erdi! Yabancı kuralı için karar çıktı

TFF ve Kulüpler Birliği toplantısında, mevcut 14 yabancı kuralının (ilk 11'de 8+3) 1 yıl daha devam etmesine karar verildi.

Abone ol

Türkiye Futbol Federasyonu ve Kulüpler Birliği Vakfı, kritik toplantıda bir araya geldi. Toplantının ana gündem maddesi yabancı kuralı olurken mevcut kuralın bir yıl daha devam etmesine karar verildi.

8+3 kuralı devam edecek

Sabah gazetesinden Fatih Doğan'ın haberine göre, mevcut 14 yabancı durumunun (8+3) 1 yıl daha sürmesi ortak fikrine varıldı.

TFF seçimi sonrası değerlendirme yapılacak

TFF'nin hazırlayıp daha önce kulüplerle paylaştığı 5 yıllık yeni sınırlama, teşvik ve düzenlene planının TFF seçimi sonrası daha ayrıntılı değerlendirilmesine karar verildi.

Pazartesi ya da salı günü resmiyete kavuşacak

Yabancı kuralı için alınan 1 yıllık uzatma kararı pazartesi veya salı günü resmi olarak da duyurulacak.