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Koronavirüste umutlandıran gelişme! Klinik aşı denemesine onay

ALMANYA'da Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin'in kurucu ortağı olduğu biyoteknoloji firması BioNTech'e, koronavirüs aşısı için klinik deney yapma onayı verildi.

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Almanya'da aşı ve ilaçlara onay vermede yetkili Paul-Ehrlich Enstitüsünden yapılan açıklamada, muhtemel Covid-19 aşısı için ilk klinik çalışma yapma onayının BioNTech şirketine verildiği bildirildi. 

Titiz değerlendirme sonucunda verildi

Muhtemel aşının insanlar üzerinde test edilmesinin Covid-19'a karşı etkili bir aşı geliştirme yolunda önemli bir kilometre taşı olduğu belirtilen açıklamada, BioNTech şirketine bu çalışmayı yapma izninin titiz değerlendirme sonucunda verildiği aktarıldı.

BioNTech şirketi muhtemel aşıyı yaklaşık 200 gönüllü ve sağlıklı kişi üzerinde test edecek.

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