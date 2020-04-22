Koronavirüste umutlandıran gelişme! Klinik aşı denemesine onay

ALMANYA'da Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin'in kurucu ortağı olduğu biyoteknoloji firması BioNTech'e, koronavirüs aşısı için klinik deney yapma onayı verildi.

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Almanya'da aşı ve ilaçlara onay vermede yetkili Paul-Ehrlich Enstitüsünden yapılan açıklamada, muhtemel Covid-19 aşısı için ilk klinik çalışma yapma onayının BioNTech şirketine verildiği bildirildi.

Titiz değerlendirme sonucunda verildi

Muhtemel aşının insanlar üzerinde test edilmesinin Covid-19'a karşı etkili bir aşı geliştirme yolunda önemli bir kilometre taşı olduğu belirtilen açıklamada, BioNTech şirketine bu çalışmayı yapma izninin titiz değerlendirme sonucunda verildiği aktarıldı.