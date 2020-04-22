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CHP 'af yasası' olarak bilinen infaz düzenlemesini Anayasa Mahkemesi'ne götürdü

CHP, kamuoyunda 'af yasası' olarak bilinen ve 90 bin mahkumun cezaevlerinden tahliye olmasına neden olan ceza infaz düzenlemesini Anayasa Mahkemesi'ne götürdü...

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Meclis'te geçen hafta kabul edilen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından da onaylanarak yürürlüğe giren af yasasıyla ilgili CHP'den beklenen adım geldi. CHP, kamuoyunda 'af yasası' olarak bilinen ve 90 bin mahkumun cezaevlerinden tahliye edildiği Ceza İnfaz Düzenlemesi'ni "şekli açıdan" düzenlemesini Anayasa Mahkemesi'ne taşıdı. CHP, AYM'den infaz düzenlemesinin usul yönünden iptalini istedi.

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