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Bankalar cuma günü kapalı olacak! Türkiye Bankalar Birliği açıkladı

Türkiye Bankalar Birliği, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu 31 ilde banka şubelerinin kapalı olacağını duyurdu.

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Türkiye Bankalar Birliği, yaptığı açıklamada "Sokağa çıkma kısıtlaması kararına istinaden 31 ilde 24 Nisan Cuma günü banka şubeleri kapalı olacak." ifadelerini kullandı.

Şubeler kapalı olacak

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: T.C. İçişleri Bakanlığı’nın 21 Nisan 2020 tarihli “Sokağa Çıkma Kısıtlaması” kararına istinaden 31 ilde 24 Nisan Cuma günü banka şubeleri kapalı olacaktır.

Bu çerçevede, kısıtlama kapsamındaki 31 ilde yerleşik olan ve edimlerinin yerine getirilmesinin son günü 24 Nisan 2020 tarihi olan müşterilere; her türlü bankacılık işlemlerini ve edimlerini şube dışı kanalları kullanarak yerine getirilmesinin hatırlatılması, veya müşterilerin edimlerinin 27 Nisan 2020 tarihine ötelenmesi hususlarında üyelerimize tavsiyede bulunulmasına karar verilmiştir. 

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