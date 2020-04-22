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Büyükçekmece'de Nijeryalı parti verdi yapılan baskında 46 kişiye ceza yazıldı

İSTANBUL Büyükçekmece'de Nijerya uyruklu olduğu anlaşılan Ebuka John E. (36) yeni doğan çocuğu için villada parti düzenledi. Polisin baskın düzenlemesiyle partide yakalanan 46 kişiye 3 bin 180’er lira para cezası kesildi.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince, koronavirüs tedbirleri ile ilgili yapılan denetimler kapsamında 22 Nisan gecesi 00.10 sıralarında Bahçelievler Mahallesi’nde kalabalık bir grup tarafından müstakil bir villada parti yapıldığı tespit edildi.

Polis ekiplerinin villaya baskın düzenleyip yaptığı araştırmada, Nijerya uyruklu Ebuka John E. isimli şahsın yeni doğan çocuğu için arkadaşları ile birlikte parti düzenlediğini belirledi. Yabancı uyruklu oldukları anlaşılan ve sosyal mesafe kurallarına ayrı hareket ettikleri belirlenen 46 kişinin her birine “1593 Sayılı Hıfzıssıhha Kanununa Muhalefet” suçundan 3 bin 180’er lira idari para cezası işlemi uygulandı.

Adli kontrol cezası da verildi

Ayrıca “Taksirle bir kişinin yaralanmasına neden olma” suçundan aranan Ebuka John E. ile partiyi organize eden Mehmet A. ,Selman E., Mustafa E. ve Eren Ç. isimli kişilere  adli makamlarca 3 ay süreyle ikametlerini terk etmemek koşulu ile adli kontrol tedbirleri verildi.

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