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Koronavirüse yakalanan polis memuru 27 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Feridun Fırat Yıldırım 27 gün süren tedavisinin ardından kurtarılamayarak, hayatını kaybetti.

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Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görev yapan polis memuru Yıldırım 31 Mart günü ateş ve öksürük şikayetiyle hastaneye başvurdu. Yıldırım'ın yapılan koronavirüs testi sonucu pozitif çıktı.

Durumu ağırlaşan polis memuru Pendik Marmara Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan polis memuru bugün hayatını kaybetti.

Beykoz'da defnedilecek

Polis memuru Feridun Fırat Yıldırım bugün ikindi vaktinde namaz vakti beklenilmeden kılınacak cenaze namazının ardından Beykoz Baklacı Mezarlığı'na defnedilecek.

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