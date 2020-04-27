HABER /  SPOR
ADV N Kolay'ın şimdi bir de artısı var

Ronaldinho: Hapisten çıkınca ilk anneme sarılacağım

Sahte pasaport kullanarak Paraguay'a giden ve ardından hapis cezasına çarptırılan Ronaldinho, yaşadığı sürecin ardından ilk kez konuştu.

Abone ol

Paraguay'da ev hapsi cezasını çekmeye devam eden Ronaldinho, duygusal açıklamalar yaptı. Hapse girişi sürecini anlatan, Brezilyalı efsane, olayların kendisini çok etkilediğini söyledi.

''Çok şaşırdık''
ABC TV'ye röportaj veren Ronaldinho, "Paraguay'a girişte belgelerimizin illegal olduğunu öğrenince çok şaşırdık. O andan itibaren bizim niyetimiz mahkeme ve devlet kurumlarıyla işbirliği yaparak bunu açıklığa kavuşturmaktı." ifadelerini kullandı.

''Her zaman dua ediyorum''
Hapis cezasını öğrendiğinde çok üzüldüğünü söyleyen 40 yaşındaki unutulmaz isim, "Olayların buralara geleceğini hiç tahmin edemezdim. Her zaman dua ediyorum bu işlerin bitmesi için. Biliyorum ki tanrı da böyle istiyor." dedi.

''İlk yapacağım şey anneme sarılmak olacak''
Hayatı boyunca insanları mutlu etmek için uğraştığını söyleyen Ronaldinho, "Hep profesyonel yaşamın en üst seviyesinde kalmaya çalıştım ve etrafımdaki insanları mutlu etmek için uğraştım. Buradan çıkınca ilk yapacağım şey anneme sarılmak olacak. Annem Brezilya'daki koronavirüs krizi sebebiyle çok zor zamanlar geçiriyor." şeklinde konuştu.

Cezası ev hapsine çevrilmişti
Ronaldinho ve kardeşi Assis'in, 32 gün cezaevinde kaldıktan sonra 1,6 milyon dolar kefalet bedeli karşılığında cezası ev hapsine çevrilmişti.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Ronaldinho kral dairesinde kalıyor! İşte 4 yıldızlı ev hapsinden kareler Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Kabine toplantısı başladı! Sokağa çıkma yasağı geliyor mu Erdoğan açıklama yapacak
Kuzey Kore Lideri Kim Joung-un öldü mü? Sonunda Çin'den açıklama geldi
"Ali Erbaş Yalnız Değildir" deyip Ankara Barosu'na çok sert tepki verdiler: Faşist refleks
Ankara Barosu hakkında soruşturma başlatıldı! Konu Diyanet Başkanı Ali Erbaş açıklaması
İşletmelere 6 milyar liranın üzerinde Nefes Kredisi! TOBB Başkanı açıkladı
Financial Times: Korona kaynaklı ölümler açıklanandan yüzde 60 daha fazla
ÖNCEKİ HABERLER
Fitre 2020 kaç para oldu? Kimler fitre ödeyecek ne zaman ödenir?
Adana'da 'Dur' ihtarına uymayıp kaçınca polise başka çare bırakmadı
İstanbul'da mide bulandıran olay! Tuvaletini camdan komşusunun üstüne yaptı
Zekeriya Alp: Talimat verilirse biz hazırız
Galatasaray'da 2 yıldız satış listesinde
Oruçluyken mastürbasyon yapanın orucu bozulur mu?
Yorumlar 1 yorum