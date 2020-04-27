TOBB Nefes Kredisi bugün devreye giriyor 6 milyar liranın üzerinde kredi imkanı

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu yaptığı açıklamada, "TOBB Nefes Kredisi'ni bugün itibarıyla devreye alıyoruz. İşletmelere 6 milyar liranın üzerinde kredi imkanı sağlanacak." dedi.Abone ol
TOBB, koronavirüs nedeniyle zorda olan şirketler için Nefes Kredisi'ni devreye sokuyor.
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "TOBB Nefes Kredisi'ni bugün itibarıyla devreye alıyoruz. İşletmelere 6 milyar liranın üzerinde kredi imkanı sağlanacak" dedi.
Azami kredi miktarı 100 bin lira
Nefes Kredisi'nde faiz yüzde 7,50 olacak. Bir üye azami 100 bin lira kredi kullanabilecek.
Kredide bu yıl anapara ve faiz ödemesi olmayacak.