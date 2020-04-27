Kuzey Kore Lideri Kim Joung-un öldü mü? Sonunda Çin'den açıklama geldi

Tüm dünya Kuzey Kore Kim Jong Un'un ölüp ölmediğini merak ediyor. Son olarak Kim'in bitkisel hayata girdiği ve Çin'in doktor ekibi gönderdiği iddia edilmişti. Çin Dışişleri Bakanlığı Kim Jong Un'un öldüğüne dair iddialar hakkında açıklama yaptı.

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Son günlerde cevabı e çok aranan soru Kuzey Kore lideri Kim Joung-un'un ölüp ölmediği oldu. Sağlığıyla ilgili birçok iddia ortaya atılan en son Japon medyasının "Kuzey Kore Lideri ameliyat sırasında bitkisel hayata girdi, Çin doktor ekibi gönderdi" haberi yaptığı Kim ile ilgili Çin'den açıklama geldi.

Kim'in, 15 Nisan'da Kuzey Kore'nin kurucu lideri, büyükbabası Kim Il-sung'un doğum günü kutlaması dahil önemli etkinliklere katılmaması, sağlığı hakkında spekülasyonlara neden olmuştu. Hong Kong Uydu Televizyonu, Kim'in öldüğünü duyurmuş, bu haber ise herhangi bir yetkili tarafından doğrulanmamıştı.

'Bitkisel hayatta, Çin doktor gönderdi' iddiası

Dün Japonya basını, Kim'in bitkisel hayata girdiğini yazmıştı. Ameliyatta, Jong-un'un kalıtsal obezitesi nedeniyle bir dizi komplikasyon yaşandığı öne sürüldü. Haberlere göre, ameliyatın başarısız olması sonucu, Kim Jong-un bitkisel hayata girdi. İddia, Kuzey Kore'ye gittiği belirtilen Çinli sağlık ekibine dayandırıldı.

Çin: Kim Joung-un hakkında bilgimiz yok

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Geng Shuang, Kuzey Kore liderinin akıbeti hakkında bilgilerinin olmadığını, nerede olduğunu ya da sağlık durumunu bilmediklerini ifade etti.

Güney Kore: Hayatta ve iyi...

Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in'in üst düzey dış politika danışmanı Moon Chung-in, CNN'e yaptığı açıklamada, "Kim Jong-un, hayatta ve iyi. 13 Nisan'dan bu yana Wonsan bölgesinde kalıyor. Şimdiye kadar herhangi bir şüpheli hareket tespit edilmedi." dedi.

ABD'li senatör: Ölmemişse şoke olurum

Fox News televizyonuna konuşan ABD'nin Güney Carolina Senatörü Cumhuriyetçi Lindsey Graham, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un öldüğüne ilişkin iddialar üzerine, "Orası kapalı bir toplum. Doğrudan bir şey duymadım ancak ölmemiş veya iş göremez hale gelmemişse buna şoke olurum. Çünkü, bir ülkeden çok, bir tarikat olan Kuzey Kore gibi kapalı bir ülkede bu tür dedikoduların sonsuza kadar devam etmesine ve soruların cevapsız bırakılmasına izin vermezsiniz." ifadelerini kullandı.