Kuzey Kore'de Kim'in yerine geçecek olan kız kardeşi Kim Yo-jong kimdir eşi ve çocukları var mı?

Kuzey Kore'nin genç diktatörü Kim Jong-un'ın bitkisel hayatta olduğu ortaya çıktı. Şimdi tüm dünya Kim'in yerine kimin geleceğini tartışıyor. En güçlü aday Kim Jong-un'un kız kardeşi Kim Yo-jong. Şimdiye kadar abisinin uluslararası tüm toplantılarında hemen yanıbaşında olan Kim Yo-jong kimdir? Kim Yo-jong evli mi çocukları var mı? Devlette hangi görevleri yaptı? Babası ve abisi gibi diktatörlüğü devam ettirecek mi?