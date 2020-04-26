Kuzey Kore'de Kim'in yerine geçecek olan kız kardeşi Kim Yo-jong kimdir eşi ve çocukları var mı?
Kuzey Kore'nin genç diktatörü Kim Jong-un bitkisel hayatta. Kim'in yerine kim geçecek? En güçlü aday Kim Jong-un'un kız kardeşi Kim Yo-jong. Kim Yo-jong kimdir? Kim Yo-jong evli mi çocukları var mı? Devlette hangi görevleri yaptı?
Kuzey Kore'nin genç diktatörü Kim Jong-un'ın bitkisel hayatta olduğu ortaya çıktı. Şimdi tüm dünya Kim'in yerine kimin geleceğini tartışıyor. En güçlü aday Kim Jong-un'un kız kardeşi Kim Yo-jong. Şimdiye kadar abisinin uluslararası tüm toplantılarında hemen yanıbaşında olan Kim Yo-jong kimdir? Kim Yo-jong evli mi çocukları var mı? Devlette hangi görevleri yaptı? Babası ve abisi gibi diktatörlüğü devam ettirecek mi?
Japonya basını, hakkında hasta olduğu yönünde söylentilerin olduğu Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'ın bitkisel hayatta olduğunu iddia etti. Kim'in düştüğü için ameliyata alındığı, ameliyat sırasında gelişen olumsuzluklar nedeniyle bitkisel hayata girdiği ne sürüldü. Yerine geçecek en muhtemel aday ise her daim abisinin yanıbaşında olan kız kardeşi Kim Yo-jong.
Kim Jong-un'un ölmesi durumunda yerinde gelecek liderin ismi bilinmiyor. Bugüne kadar Kuzey Kore'de iktidar babadan oğula geçerek devam etti. Kim Il-sung tarafından kurulan ve ardından baba Kim Jong-il tarafından yönetilen hanedandaki Kim Jong-un'un varisi şimdilik bilinmiyor.
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ölürse yerine kimler geçebilir? sorusuna verilen en yüksek ihtimalli cevap Kız kardeşi Kim Yo-jong oluyor.