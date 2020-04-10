Ronaldinho kral dairesinde kalıyor! İşte 4 yıldızlı ev hapsinden kareler
Sahte pasaport kullanarak Paraguay'a giden ve ardından hapis cezasına çarptırılan Ronaldinho ve ağabeyi Asis'in cezası ev hapsine çevrildi. İki kardeşin kaldığı otel odası sürprizlerle dolu.
6 ay hapis cezasına çarptırılan Brezilyalı eski yıldız futbolcu Ronaldinho ve ağabeyi Assis, 32 gün cezaevinde kaldıktan sonra 1,6 milyon dolar kefalet bedeli karşılığında serbest bırakıldı. Ronaldinho ve ağabeyi Assis'in ev hapsi cezası Paraguay'ın lüks otellerinden Palmaroga'da geçiyor.
Lüks otelde kalacaklar: İkilinin cezalarının ev hapsine çevrildiği ve cezanın kalan kısmını Paraguay'ın başkenti Asuncion'daki lüks otellerden Palmaroga'da tamamlayacakları açıklandı.
4 yıldızlı ev hapsi: Cezası ev hapsine çevrilen Ronaldinho ve kardeşi, Paraguay'ın başkenti Asuncion'da 4 yıldızlı bir otelde cezalarını tamamlayacak. Kaldıkları kral dairesinde havuz ve spor salonu da bulunuyor.
Ne olmuştu?: Ronaldinho, hapishane günlerini futbol maçı ve ayak tenisi oynayarak geçiriyordu. Ronaldinho ve kardeşi Assis, 6 Mart'ta tutuklanarak cezaevinde gönderilmişti.