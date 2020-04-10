Ronaldinho kral dairesinde kalıyor! İşte 4 yıldızlı ev hapsinden kareler

4 yıldızlı ev hapsi: Cezası ev hapsine çevrilen Ronaldinho ve kardeşi, Paraguay'ın başkenti Asuncion'da 4 yıldızlı bir otelde cezalarını tamamlayacak. Kaldıkları kral dairesinde havuz ve spor salonu da bulunuyor.

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