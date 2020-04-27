İstanbul'da mide bulandıran olay! Tuvaletini camdan komşusunun üstüne yaptı

İSTANBUL Fatih'te 26 yaşındaki bir şahıs, camdan aşağıya doğru tuvaletini yaptı. Bu duruma tanıklık eden alt komşu, şikayetçi olunca genç hakkında, 'Hayasızca hareketlerde bulunmak' suçundan dava açıldı.

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8 Şubat günü İstanbul Fatih'te Ş.C. isimli 26 yaşındaki genç, ikamet ettiği alt komşusuyla sorunlar yaşıyordu. Geçtiğimiz günlerde, alt kat komşu H.Ö., Ş.C.'yi camdan aşağıya doğru tuvaletini yaparken gördü. H.Ö, genç komşusuna neden böyle yaptığını sormak istediğinde ikili arasında yeniden bir tartışma yaşandı. Komşu H.Ö. bunun üzerine polisi arayarak durumu ihbar etti.

İfadesinde kabul edip 'pişmanım' dedi

Sabah'ta yer alan habere göre, olay yerine gelen polis ekiplerince karakola götürülen genç, "Olay günü alt komşum beni camda gördü, aşağı in konuşalım dedi. Ben de benimle bu tarzda konuşmaması gerektiğini söyledim hem de ne konuşacağız diye sordum. Geçen gün camdan tuvaletini yaptın gördüm dedi. Evet, doğru pencereden penisimi çıkartarak dışarı yola doğru işemiştim bu yanlışından dolayı pişmanım bu şahıstan bu konudan dolayı özür diliyorum dedi" dedi.

2 yıl hapis cezası isteniyor

Savcılık tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Yürütülen soruşturma sonunda, Camdan organını göstererek tuvaletini yaparak hayasızca harekette bulunan ve alt kat komşusunu tehdit eden Şerif C. hakkında iddianame düzenlendi. 2 yıla kadar hapsi istenen genç, Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanıyor.