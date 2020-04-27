HABER /  GÜNCEL
ADV N Kolay'ın şimdi bir de artısı var

İstanbul'da mide bulandıran olay! Tuvaletini camdan komşusunun üstüne yaptı

İSTANBUL Fatih'te 26 yaşındaki bir şahıs, camdan aşağıya doğru tuvaletini yaptı. Bu duruma tanıklık eden alt komşu, şikayetçi olunca genç hakkında, 'Hayasızca hareketlerde bulunmak' suçundan dava açıldı.

Abone ol

8 Şubat günü İstanbul Fatih'te Ş.C. isimli 26 yaşındaki genç, ikamet ettiği alt komşusuyla sorunlar yaşıyordu. Geçtiğimiz günlerde, alt kat komşu H.Ö., Ş.C.'yi camdan aşağıya doğru tuvaletini yaparken gördü. H.Ö, genç komşusuna neden böyle yaptığını sormak istediğinde ikili arasında yeniden bir tartışma yaşandı. Komşu H.Ö. bunun üzerine polisi arayarak durumu ihbar etti. 

İfadesinde kabul edip 'pişmanım' dedi

Sabah'ta yer alan habere göre, olay yerine gelen polis ekiplerince karakola götürülen genç, "Olay günü alt komşum beni camda gördü, aşağı in konuşalım dedi. Ben de benimle bu tarzda konuşmaması gerektiğini söyledim hem de ne konuşacağız diye sordum. Geçen gün camdan tuvaletini yaptın gördüm dedi. Evet, doğru pencereden penisimi çıkartarak dışarı yola doğru işemiştim bu yanlışından dolayı pişmanım bu şahıstan bu konudan dolayı özür diliyorum dedi" dedi.

2 yıl hapis cezası isteniyor

Savcılık tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Yürütülen soruşturma sonunda, Camdan organını göstererek tuvaletini yaparak hayasızca harekette bulunan ve alt kat komşusunu tehdit eden Şerif C. hakkında iddianame düzenlendi. 2 yıla kadar hapsi istenen genç, Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanıyor.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Kabine toplantısı başladı! Sokağa çıkma yasağı geliyor mu Erdoğan açıklama yapacak
Kuzey Kore Lideri Kim Joung-un öldü mü? Sonunda Çin'den açıklama geldi
"Ali Erbaş Yalnız Değildir" deyip Ankara Barosu'na çok sert tepki verdiler: Faşist refleks
Ankara Barosu hakkında soruşturma başlatıldı! Konu Diyanet Başkanı Ali Erbaş açıklaması
İşletmelere 6 milyar liranın üzerinde Nefes Kredisi! TOBB Başkanı açıkladı
Financial Times: Korona kaynaklı ölümler açıklanandan yüzde 60 daha fazla
ÖNCEKİ HABERLER
Zekeriya Alp: Talimat verilirse biz hazırız
Galatasaray'da 2 yıldız satış listesinde
Oruçluyken uykuda boşalmak orucu bozar mı Diyanet ne diyor?
Çavuşoğlu'ndan Yunan mevkidaşına tepki: Bari insani konuları siyasete alet etmeyin
Leyla Aydemir cinayeti davasında karar çıkmadı Temmuz'a ertelendi
2020 fidye ne kadar Diyanet günlük fidye ödemesi kaç para?
Yorumlar