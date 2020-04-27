Galatasaray'da 2 yıldız satış listesinde

Pandeminin sebep olduğu ekonomik zorluklardan dolayı Finansal Fair Play kurallarının esnetilmesi gündemde. UEFA'dan böyle bir karar çıkarsa sarı-kırmızılı takımın eli rahatlayacak.

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Galatasaray'ın yeni sezon planlaması için gözü UEFA'nın vereceği Finansal Fair Play (FFP) kararında. Bir süredir UEFA'nın kıskacında olan Cimbom, corona virüsü sebebiyle FFP'nin askıya alınması durumunda önümüzdeki sezonun transferlerini sınırlamaya takılmadan rahatça yapabilecek.

Luyindama veya Marcao'dan biri satılacak

Takvim'de yer alan habere göre FFP askıya alınırsa Galatasaray, "Sattığın kadar al" kuralından kurtulacak ve bonservis ödeyebilecek. Kısıtlama sürerse Luyindama veya Marcao'dan biri kaynak için satılacak. Sakatlığı öncesi Aston Villa, Luyindama için 14 milyon euro teklif etmişti.

Maaş yükünü azaltmak zorunda

Cimbom, FFP uygulaması sürdüğü takdirde takımdaki maaş yükünü de azaltmak durumda. Kısıtlama sürerse transfer listesindeki isimler son dönemdeki gibi kiralık oyuncular olacak.