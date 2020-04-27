Çavuşoğlu'ndan Yunan mevkidaşına tepki: Bari insani konuları siyasete alet etmeyin

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cibuti'de mahsur kalan 3 Yunan denizcinin tahliyesinde Türkiye'nin katkılarını dile getirmeyen Yunan mevkidaşı Nikos Dendias'ın açıklamalarına "Bari insani konuları siyasete alet etmeyin." diyerek tepki gösterdi.

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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Üç Yunan denizciyi teşekkür etmeniz için değil, insani görevimiz olduğu için Cibuti'den getirdik." ifadelerini kullandı.

3 Yunan denizcinin tahliyesi

Cibuti'de mahsur kalan 3 Yunan denizci, 25 Nisan'da Türkiye'nin Cibuti Büyükelçiliği'nin yardımıyla Türk Hava Yolları'na ait uçakla tahliye edildi.

Çavuşoğlu, Twitter'dan paylaştığı mesajda, Yunan mevkidaşının söz konusu tahliyenin Yunanistan, Cibuti'deki Avrupa Birliği makamları ve Cibuti Dışişleri Bakanlığı'nın katkılarıyla gerçekleştiği yönündeki sosyal medya mesajına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Çavuşoğlu'nun paylaşımı şöyle: