Çavuşoğlu'ndan Yunan mevkidaşına tepki: Bari insani konuları siyasete alet etmeyin

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Üç Yunan denizciyi teşekkür etmeniz için değil, insani görevimiz olduğu için Cibuti'den getirdik." ifadelerini kullandı.

3 Yunan denizcinin tahliyesi

Cibuti'de mahsur kalan 3 Yunan denizci, 25 Nisan'da Türkiye'nin Cibuti Büyükelçiliği'nin yardımıyla Türk Hava Yolları'na ait uçakla tahliye edildi.

Çavuşoğlu, Twitter'dan paylaştığı mesajda, Yunan mevkidaşının söz konusu tahliyenin Yunanistan, Cibuti'deki Avrupa Birliği makamları ve Cibuti Dışişleri Bakanlığı'nın katkılarıyla gerçekleştiği yönündeki sosyal medya mesajına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Çavuşoğlu'nun paylaşımı şöyle:

Bari insani konuları siyasete alet etmeyin. Üç Yunan Denizciyi teşekkür etmeniz için değil, insani görevimiz olduğu için memnuniyetle Cibuti’den getirdik.



Don’t mix politics with humanitarian issues.We did not help 3 Greek sailors so you thank us but for the sake of a human duty https://t.co/9JXTO5Q9qs pic.twitter.com/LooGDlCohK