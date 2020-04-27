HABER /  POLİTİKA

Çavuşoğlu'ndan Yunan mevkidaşına tepki: Bari insani konuları siyasete alet etmeyin

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cibuti'de mahsur kalan 3 Yunan denizcinin tahliyesinde Türkiye'nin katkılarını dile getirmeyen Yunan mevkidaşı Nikos Dendias'ın açıklamalarına "Bari insani konuları siyasete alet etmeyin." diyerek tepki gösterdi.

Abone ol

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Üç Yunan denizciyi teşekkür etmeniz için değil, insani görevimiz olduğu için Cibuti'den getirdik." ifadelerini kullandı.

3 Yunan denizcinin tahliyesi

Cibuti'de mahsur kalan 3 Yunan denizci, 25 Nisan'da Türkiye'nin Cibuti Büyükelçiliği'nin yardımıyla Türk Hava Yolları'na ait uçakla tahliye edildi.

Çavuşoğlu, Twitter'dan paylaştığı mesajda, Yunan mevkidaşının söz konusu tahliyenin Yunanistan, Cibuti'deki Avrupa Birliği makamları ve Cibuti Dışişleri Bakanlığı'nın katkılarıyla gerçekleştiği yönündeki sosyal medya mesajına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Çavuşoğlu'nun paylaşımı şöyle:

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri İsveç'in tedavi etmediği koronavirüslü Türk vatandaşı artık hekimlerimize emanet Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
İmmün plazma tedavisi sonuç veriyor mu Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhami Çelik açıkladı
Kuzey Kore Lideri Kim Joung-un öldü mü? Sonunda Çin'den açıklama geldi
"Ali Erbaş Yalnız Değildir" deyip Ankara Barosu'na çok sert tepki verdiler: Faşist refleks
Ankara Barosu hakkında soruşturma başlatıldı! Konu Diyanet Başkanı Ali Erbaş açıklaması
İşletmelere 6 milyar liranın üzerinde Nefes Kredisi! TOBB Başkanı açıkladı
Financial Times: Korona kaynaklı ölümler açıklanandan yüzde 60 daha fazla
ÖNCEKİ HABERLER
Leyla Aydemir cinayeti davasında karar çıkmadı Temmuz'a ertelendi
TOBB Nefes Kredisi bugün devreye giriyor 6 milyar liranın üzerinde kredi imkanı
Anneler Günü ne zaman 2020 Anneler Günü hediye fikirleri
Oruçluyken mastürbasyon yapanın orucu bozulur mu?
Suudi Arabistan 18 yaş altındakiler için idam cezasını kaldırdı
Futbol tarihinin en skandal transferleri arasında Türkiye'den 2 isim
Yorumlar