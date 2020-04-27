Adana'da 'Dur' ihtarına uymayıp kaçınca polise başka çare bırakmadı

ADANA'da polisin uygulama yaptığını görünce kaçan Suriyeli Ali A. (19), 'dur' ihtarına da uymayınca, bacağından vurularak yakalandı. Ali A., hastanede tedaviye alındı.

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Olay, öğle saatlerinde Seyhan ilçesi Sucuzade Mahallesi'nde meydana geldi.

Havaya açılan ateşi aldırmadı

Polisin kimlik sorarak uygulama yaptığını gören Ali A. kaçmaya başladı. Suriyeli Ali A., ara sokaklara girerek, izini kaybettirmeye çalıştı. Yaşanan kovalamacada polisin 'dur' ihtarına da uymayan Ali A., havaya açılan ateşe rağmen kaçmaya devam etti. Ali A., bacağından vurularak, yakalandı.

Yakınları gözyaşlarına boğuldu

Ambulansla götürüldüğü hastanede tedaviye alınan Ali A.'nın ifadesinin henüz alınmadığı öğrenildi. Ali A.'nın olay yerine gelen yakınları ise gözyaşı döktü.

Yeni gelişme: Vurulan genç hastanede hayatını kaybetti

Polis uygulama noktasından kaçan ve 'dur' ihtarına uymayınca açılan ateş sonucu yaralanan Suriyeli Ali El Hemdan, tedaviye alındığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hemdan'ın cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken olayla ilgili soruşturma sürüyor.